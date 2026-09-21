Zapraszamy na reportaż „Jak nieobywatel” autorstwa Michała Szczęcha w realizacji akustycznej Łukasza Zalewskiego.

Do Studia Reporterów Kukułcza 1 zgłosili się mieszkańcy Lubinicka, wsi położonej w gminie Świebodzin. Poprosili o nagłośnienie ich problemu. Nie chcą u siebie kurników na pół miliona kur rocznie. Inwestycja ma powstać w środku wsi, w nieczynnych kurnikach, od których najbliższe domy są oddalone o kilkanaście metrów. Mieszkańcy mają żal nie tylko do inwestora, ale też do władz gminy – o to, że nie dostali w porę rzetelnych informacji.

Prowadzenie audycji: Małgorzata Nabel-Dybaś

„Jak nieobywatel” reportaż Michała Szczęcha

Rozmowa z Michałem Szczęchem

Emisja w poniedziałek, 21 września, po godzinie 14:00

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1