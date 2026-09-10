„Pamiętajmy o Sybirakach” reportaż Marzeny Wróbel-Szały w czwartek 10.09.2026 po godz.18 na antenie Radia Zachód

Dominika Candecidis mieszka w Tarnowie Byckim. To córka Sybiraka Franciszka Grali. Mężczyzna wraz z całą rodziną w latach 40-tych XX wieku zostali wywiezieni na Sybir. 17 dni podróży w bydlęcych wagonach był dopiero początkiem ciężkich lat spędzonych w Posiołku Sorokino w Ałtajskim Kraju.

Po powrocie do Polski Franciszek Grala uczestniczył w walkach z Niemcami w 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego 1 Armii Wojska Polskiego. Za zasługi został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy, Srebrnym i Brązowym Medalem „Zasłużony na polu chwały”.

Franciszek Grala zmarł w 1993 roku. Do dziś jego rodzina przechowuje pamiątki i wspomnienia, które przekazał swoim najbliższym.

To zaledwie jedna z 29 historii, która zostanie zaprezentowana już w przyszłym tygodniu na wystawie „Pamiętajmy o Sybirakach”. Przez wiele miesięcy trwały przygotowania: rozmowy z Sybirakami i ich rodzinami, przekazywanie pamiątek, spisanych wspomnień oraz zachowanych zdjęć.

Uroczystość zaplanowano w szczególny dzień, 17 września czyli w Światowym Dniu Sybiraka w auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.

Po reportażu zapraszamy na rozmowę z Marią Kamińską Sybiraczką z Kożuchowa, Anna Ciszką i Adrianem Hołobowiczem – współorganizatorami wystawy „Pamiętajmy o Sybirakach”.