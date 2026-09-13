Pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zrodził się w głowie ks. Sylwestra Zawadzkiego 26 lat temu.

Jak powstawał i co daje dzisiaj, 16 lat po zakończeniu budowy?

Autorzy reportażu sięgają do archiwalnych nagrań z 2010 roku, gdy powstawał pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie. Konfrontują je z nagraniami współczesnymi. Rozmawiają z mieszkańcami Świebodzina oraz z osobami, które przyjeżdżają pod pomnik z różnych stron. Szukają odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni dziś ta rzeźba i czy spójne jest to z zapowiedziami sprzed lat.

Prowadzenie audycji Konrad Stanglewicz

Emisja w poniedziałek, 14 września po 14.00 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1