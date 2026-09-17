Racula, Ochla i Stary Kisielin – w tych zielonogórskich sołectwach powstaną minironda. Mają one zwiększyć płynność przejazdu samochodów oraz poprawić bezpieczeństwo kierowców. Prace przygotowawcze już ruszyły i mają się one zakończyć do końca bieżącego roku.

Jak mówi Irena Lutowska, dyrektor departamentu zarządzania drogami w magistracie, budowa rond wiąże się z koniecznością wprowadzenia czasowych organizacji ruchu:

– W okresie weekendowym i nocnym wjazd od u. Głogowskiej w Raculi będzie zamknięty – dodaje Irena Lutowska:

Warto dodać, że podobne minironda znajdują się już m.in. na Jędrzychowie.