Racula, Ochla i Stary Kisielin – w tych zielonogórskich sołectwach powstaną minironda. Mają one zwiększyć płynność przejazdu samochodów oraz poprawić bezpieczeństwo kierowców. Prace przygotowawcze już ruszyły i mają się one zakończyć do końca bieżącego roku.
Jak mówi Irena Lutowska, dyrektor departamentu zarządzania drogami w magistracie, budowa rond wiąże się z koniecznością wprowadzenia czasowych organizacji ruchu:
– W okresie weekendowym i nocnym wjazd od u. Głogowskiej w Raculi będzie zamknięty – dodaje Irena Lutowska:
Warto dodać, że podobne minironda znajdują się już m.in. na Jędrzychowie.
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