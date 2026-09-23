Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze zaprasza mieszkańców na akcję „Daj pieskom pobiegać”. To propozycja dla osób, które chciałyby spędzić trochę czasu z podopiecznymi schroniska i zabrać psa na wspólny spacer.
Akcja odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 września przy ulicy Szwajcarskiej 4. Spacery będą organizowane w dwóch blokach – od 10.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 18.00.
Organizatorzy przypominają, że najlepsze chwile psy mają wtedy, gdy mogą pobiegać i pobyć z człowiekiem.
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