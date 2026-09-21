Ponad 11 milionów złotych może kosztować modernizacja Biura Wystaw Artystycznych i budynku dawnej szkoły muzycznej przy Alei Niepodległości w Zielonej Górze.

Miasto szuka wykonawcy, który w formule „zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzi kompleksową modernizację obu obiektów. W planach są między innymi nowe instalacje, modernizacja dachów, elewacji i wnętrz, a także klimatyzacja, systemy przeciwpożarowe, zagospodarowanie terenu i fotowoltaika.

Po zakończeniu prac BWA zyska dodatkowe przestrzenie na wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania. Część pomieszczeń ma być także udostępniana miejskim organizacjom i stowarzyszeniom twórczym.

O inwestycji w audycji „Wokół Miasta” mówił dzisiaj Wojciech Kozłowski, dyrektor galerii:

Nowa przestrzeń ma też pozwolić na organizowanie wydarzeń niezależnie od trwających wystaw. W planach jest między innymi sala edukacyjna dla około 20 osób, przestrzeń koncertowa i miejsce, w którym będzie można usiąść, poczytać czy napić się kawy. Zagospodarowany ma zostać również ponad 300-metrowy ogród za budynkiem:

Firmy zainteresowane inwestycją mogą składać oferty do 28 września. Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację zadania.