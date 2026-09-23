Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła 11 września 2026 r. uchwałę w sprawie rozpoczęcia Projektu badawczego dotyczącego nowego wzoru znaku D-51a (odcinkowy pomiar prędkości). W ramach projektu na wybranych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych zostanie zbadana zasadność umieszczania na drogach znaku uzupełnionego o informację o prędkości dopuszczalnej lub ograniczeniu prędkości obowiązującym na odcinku objętym kontrolą.

Kwestia uzupełnienia znaku D-51a o taką informację była w ostatnim czasie przedmiotem wystąpień kierowanych do Ministerstwa Infrastruktury. W zgłaszanych postulatach wskazywano, że umieszczenie na znaku D-51a informacji o obowiązującej prędkości mogłoby ułatwić kierującym prawidłowe rozpoznanie zasad ruchu obowiązujących na odcinku objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości.

Kierowcy poruszający się po odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, na których zamontowane są odcinkowe pomiary prędkości, bardzo często są zdezorientowani, bo nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety dochodzi do nieracjonalnych zachowań, jak gwałtowne hamowanie lub poruszanie się z dużo niższą niż dopuszczalna prędkością, co zagraża bezpieczeństwu na drodze. Dlatego, w odpowiedzi na wystąpienia kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, KRBRD zaproponowała uruchomienie projektu badawczego, który pozwoli sprawdzić to rozwiązanie w rzeczywistych warunkach ruchu

– powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Głównym celem projektu badawczego jest uzyskanie podstaw merytorycznych do oceny wpływu proponowanego oznakowania na zachowania uczestników ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz oceny zasadności i sposobu ewentualnego uwzględnienia tego rozwiązania w przepisach dotyczących znaków i sygnałów drogowych.

Projekt będzie realizowany na drogach ekspresowych i autostradach, na których funkcjonuje automatyczna kontrola średniej prędkości. Badania pozwolą porównać zachowania uczestników ruchu i poziom bezpieczeństwa przed i po zastosowaniu oznakowania doświadczalnego. Oceniany będzie w szczególności wpływ nowego wzoru znaku na prędkość pojazdów, skalę i intensywność zmian prędkości, przypadki gwałtownego hamowania, liczbę i strukturę naruszeń ograniczeń prędkości oraz liczbę, rodzaj i przyczyny zdarzeń drogowych.

Projekt badawczy będzie prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przy współpracy Komendy Głównej Policji, Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Instytutu Transportu Samochodowego. W dolnej lewej części znaku D-51a umieszczono odwzorowanie znaku B-33 „ograniczenie prędkości”. Wartość liczbowa umieszczona na symbolu znaku B-33 jest dostosowywana do ograniczenia prędkości obowiązującej na odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości i wyrażona w km/h.