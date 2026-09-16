Sarnia, Wilcza, Lisia i Niedźwiedzia – to ulice znajdujące się w Drzonkowie, które niebawem przejdą modernizację. Dzisiaj urząd miasta podpisał umowę na realizację inwestycji, w ramach której powstanie 800 metrów nowej nawierzchni, wykonanej z ekokostki. Ten rodzaj tworzywa pozwoli m.in. na przepuszczanie wody opadowej do gruntu.

Koszt remontów przekroczy 2 miliony złotych. Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, modernizacja tych czterech ulic to duża inwestycja:

Irena Lutowska, dyrektor departamentu zarządzania drogami w magistracie podkreśla, że prace mają się zakończyć w ciągu 6 miesięcy:

– O wszystkich utrudnieniach będziemy informować mieszkańców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – dodaje Piotr Opadczyk, wykonawca inwestycji:

Warto dodać, że obecnie cały czas trwa remont m.in. ulicy Poznańskiej na Chynowie oraz ul. Waryńskiego.