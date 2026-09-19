Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze rozdysponował już pieniądze z ministerialnej rezerwy, które wpłynęły do instytucji na początku września 2026. Na aktywizację osób bezrobotnych było dodatkowo 350 tysięcy złotych.

Mówi Nina Kowalonek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze wykorzystał już 90 procent środków na tegoroczną aktywizację. Osoby bezrobotne mogą jeszcze skorzystać ze szkoleń. Według przedstawicieli jednostki, nie należy się już spodziewać kolejnej, rezerwowej puli:

Na rok 2026 Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze miał około 7 milionów 891 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty, z różnych form aktywizacyjnych, skorzystało ponad 600 osób bezrobotnych.