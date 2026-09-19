Gościem Krzysztofa Baługa jest Grzegorz Potęga, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
https://youtu.be/axGvsSaQzec
Gościem Krzysztofa Baługa jest Grzegorz Potęga, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
https://youtu.be/axGvsSaQzec
Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności gorzowska zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacji stanie się w niedzielę (20 września) miejscem rodzinnego pikniku. Będzie...
Przejazd przez myjnię, możliwość siedzenia za kierownicą oraz konkursy z nagrodami - w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji trwa właśnie dzień...
Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku – poinformowała w piątek...
Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie świętuje 55-lecie działalności. Świętowanie rozpoczęło się w piątek (18 września) i potrwa do niedzieli. W...
Broniący tytułu polscy siatkarze w sobotę (19 września) w Sofii rozpoczną walkę w fazie pucharowej mistrzostw Europy. W 1/8...
Agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom do "A3 z "A2" - podała agencja w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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