Na linii kolejowej nr 3, na odcinku Toporów-Świebodzin przywrócono ruch pociągów – poinformowały w sobotę PKP Polskie Linie Kolejowe. Powodem była uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt.

Po nocnej naprawie przywrócony został ruch pociągów na linii kolejowej nr 3

– przekazały PKP PLK we wpisie na platformie X.

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?Aktualizacja?Po nocnej naprawie przywrócony został ruch pociągów na linii kolejowej nr 3. https://t.co/2LdZRL8w3C — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 19, 2026

W piątek wieczorem (18 września) spółka poinformowała o wstrzymanym ruchu. Powodem była uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Frankfurt. Na miejscu prace prowadziły służby techniczne PLK SA i przewoźnika. Za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Zarządca infrastruktury kolejowej informuje, że szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w Portalu Pasażera >>https://portalpasazera.pl<<.