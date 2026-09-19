Odra Bytom Odrzański ograła na własnym stadionie Baryczę Sułów 1:0 w hicie 9 kolejki III ligi. Dzięki pokonaniu dotychczasowego lidera, Odra wskoczyła na drugie miejsce w tabeli. Zwycięską bramkę zdobył na samym początku spotkania Krzysztof Drzazga.

Odra bardzo dobrze weszła w mecz i już w 6 minucie prowadziła. Eryk Pieczarka szybko wyrzucił piłkę z autu do wybiegającego na prawym skrzydle Kacpra Berkowskiego, który wstrzelił piłkę w pole karne po ziemi. Do futbolówki dopadł Krzysztof Drzazga, który wbił ją do bramki z bardzo bliska.

W 25 minucie Odra przeprowadziła bardzo składną kontrę. Drzazga rozciągnął grę do prawej strony podaniem do Pieczarki. Zawodnik Odry dośrodkował do Gabriela Draczyńskiego, który odegrał do Mykyty Lobody. Pomocnik oddał strzał, jednak wyraźnie niecelny.

Przed przerwą Odra miała jeszcze jedną okazję. W 32 minucie po raz kolejny akcję zainicjował Drzazga, który dograł do Dominika Połapa na prawe skrzydło. Wahadłowy zmylił obrońcę zwodem, zrobił sobie miejsce do strzału i uderzył lewą nogą, ale wyraźnie nad bramką.

W 59 minucie goście byli najbliżej zdobycia bramki. David Onoh bardzo precyzyjnie uderzył głową po wrzutce z rzutu wolnego. Świetnie zareagował jednak Bartek Szafer, który wyciągnął piłkę z okienka.

W 72 znów zaatakowali przyjezdni. Jan Leończyk dograł w pole karne do Jana Łabędzkiego, który uderzył głową, ale znów świetnie zareagował Szafer.

Barycz Sułów coraz bardziej naciskała. W 83 minucie po raz kolejny groźnie było po strzale głową – tym razem Pawła Kucharczyka – znów jednak wielką klasę pokazał Szafer, który bardzo szybko złożył się do obrony strzału z bliskiej odległości.

90+2′ Samą końcówkę meczu goście kończyli w dziesiątkę. W drugiej minucie doliczonego czasu gry drugą żółtą kartkę obejrzał Jan Leończyk, który poirytowany decyzją sędziego odrzucił piłkę.

Mecz z przytupem mogli zakończyć miejscowi. W piątej minucie doliczonego czasu gry Eryk Pieczarka odważnie i mocno uderzył z dystansu, ale na posterunku był Oskar Szyptur.

Odra, dzięki zwycięstwu, wskoczyła na fotel wicelidera z 20 punktami na koncie. Barycz ma o jedno oczko mniej i zajmuje trzecie miejsce.