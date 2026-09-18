Już w najbliższa niedzielę na stadionie przy W69 odbędzie się ostatnia w tym roku impreza żużlowa – będą to Mistrzostwa Par Klubowych 500R, które są jednocześnie IX Memoriałem Rycerzy Speedwaya. Memoriał ma uczcic pamięć tragicznie zmarłych zawodników Falubazu Zielona Góra.

Wystartuje 6 ekip reprezentujących kluby ekstraligowe(nie będzie Wrocławia i Grudziądz) oraz ROW Rybnik i Ostrovia Ostrów Wlkp.

O specyfice turnieju mówi nam dyrektor sportowy Falubazu – Aleksander Janas:

Pełne zestawienie startujących:

Falubaz Zielona Góra:

1. Kajetan Jarosiewicz

2. Marcel Czyżniejewski

17. Julian Wronecki

Motor Lublin

3. Kacper Szewczyk

4. Ignacy Knop

ROW Rybnik

5. Franciszek Szczyrba

6. Piotr Romański

Włókniarz Częstochowa

7. Adam Syguda

8. Alan Kielan

20. Tomasz Zyskowski

Stal Gorzów

9. William Forstner

10. Michał Głębocki

21. Damian Bełtowski

Ostrovia Ostrów Wielkopolski

11. Szymon Lis

12. Jakub Urban

KS Toruń

13. Kevin Orczykowski

14. Szymon Kazaniewcki

Unia Leszno

15. Dawid Oscenda

16. Piotr Morawiak



Początek turnieju w niedzielę o 15:00. Dla kibiców udostępniony zostanie sektor Start VIP.