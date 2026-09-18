Już w najbliższa niedzielę na stadionie przy W69 odbędzie się ostatnia w tym roku impreza żużlowa – będą to Mistrzostwa Par Klubowych 500R, które są jednocześnie IX Memoriałem Rycerzy Speedwaya. Memoriał ma uczcic pamięć tragicznie zmarłych zawodników Falubazu Zielona Góra.
Wystartuje 6 ekip reprezentujących kluby ekstraligowe(nie będzie Wrocławia i Grudziądz) oraz ROW Rybnik i Ostrovia Ostrów Wlkp.
O specyfice turnieju mówi nam dyrektor sportowy Falubazu – Aleksander Janas:
Pełne zestawienie startujących:
Falubaz Zielona Góra:
1. Kajetan Jarosiewicz
2. Marcel Czyżniejewski
17. Julian Wronecki
Motor Lublin
3. Kacper Szewczyk
4. Ignacy Knop
ROW Rybnik
5. Franciszek Szczyrba
6. Piotr Romański
Włókniarz Częstochowa
7. Adam Syguda
8. Alan Kielan
20. Tomasz Zyskowski
Stal Gorzów
9. William Forstner
10. Michał Głębocki
21. Damian Bełtowski
Ostrovia Ostrów Wielkopolski
11. Szymon Lis
12. Jakub Urban
KS Toruń
13. Kevin Orczykowski
14. Szymon Kazaniewcki
Unia Leszno
15. Dawid Oscenda
16. Piotr Morawiak
Początek turnieju w niedzielę o 15:00. Dla kibiców udostępniony zostanie sektor Start VIP.