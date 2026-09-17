Jesień to czas kolejnych naborów do Państwowej Straży Pożarnej. W Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim do końca września ma zostać ogłoszony nabór na dwa miejsca dla ratowników. Rekrutacja trwa już między innymi w Nowej Soli i we Wschowie.
O naborach i wymaganiach dla kandydatów mówił na antenie Radia Zielona Góra mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:
Dlatego strażacy zachęcają, by do testów przygotować się odpowiednio wcześniej:
Przypomnijmy, w Zielonej Górze nabór do straży zostanie ogłoszony pod koniec września – zainteresowani służbą powinni więc już teraz rozpocząć przygotowania do rekrutacji.
Wysłuchaj całej rozmowy: mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków
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