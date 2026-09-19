Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności gorzowska zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacji stanie się w niedzielę (20 września) miejscem rodzinnego pikniku. Będzie okazja m.in. do odwiedzenia kuźni i obejrzenia mycia autobusu. Tego dnia odbędzie się także Masa Rowerowa.

Piknik na terenie zajezdni potrawa od godz. 12 do 16. Dla gości przygotowano 13 tematycznych przystanków. Będzie można m.in.: usiąść za sterami tramwaju, wybrać się w filmową podróż przez historię gorzowskich tramwajów, czy wziąć udział w ekologicznych warsztatach oraz konkurencjach sprawnościowych.

W zajezdni będzie można zajrzeć tam, gdzie pasażerowie zwykle nie mają dostępu, zobaczyć zaplecze komunikacji miejskiej, przekonać się, jak wygląda mycie i codzienna obsługa pojazdów. Nie zabraknie strefy gier i zabaw dla najmłodszych, a dorośli będą mogli zrelaksować się na leżakach. Na odwiedzających czekać będzie lemoniada, popcorn oraz jabłka.

Na piknik w zajezdni MZK będzie można bezpłatnie dojechać uruchomioną specjalnie tego dnia tramwajową linią BIS, realizowaną na trasie linii nr 2. Będzie ona obsługiwana przez zabytkowe tramwaje typu 4N (nr boczny 100) oraz 105Na (nr boczny 137) – odjazd co 40 minut z pętli na Osiedlu Piaski i Wieprzyce.

Gorzowska Masa Rowerowa, czyli wspólny przejazd miłośników dwóch kółek ulicami miasta, rozpocznie się w niedzielę o godz. 11 w Parku Górczyńskim. Pięciokilometrowa trasa poprowadzi ulicami: Górczyńską, Piłsudskiego, Andrzejewskiego, Mieszka I oraz deptakiem na ul. Chrobrego. Meta będzie na Starym Rynku.

Europejski Tydzień Mobilności zakończy się 22 września, w Europejskim Dniu bez Samochodu. Tego dnia na gorzowskich przystankach komunikacji miejskiej na pasażerów czekać będą niespodzianki.

Gorzów Wlkp. od 13 lat włącza się w europejską akcję, zachęcając mieszkańców, by wybierali komunikację miejską. Od początku tego roku osoby posiadające Gorzowską Kartę Mieszkańca mogą jeździć autobusami i tramwajami MZK bezpłatnie.

Jak przekazał gorzowski magistrat, miasto realizuje kolejny etap rozwoju transportu publicznego, w ramach którego powstanie ponad 800 m nowych torów tramwajowych, a 1,5 km zostanie zmodernizowane.

Celem Światowego Dnia bez Samochodu jest zwrócenie uwagi na problem emisji spalin i zachęcenie do korzystania z niskoemisyjnych form transportu. Temu służy także Europejski Tydzień Mobilności odbywający się od 16 do 22 września.