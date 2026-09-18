Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin po wygranej na inaugurację I ligi grupy B w wyjazdowym meczu z Astromalem Leszno 24:20, jutro o godzinie 18 podejmą we własnej hali zespół Sparty Oborniki Wielkopolskie. Przed własną publicznością w sobotę zagra także Trójka Nowa Sól.

Rywal Zewu w pierwszej rundzie pokonał u siebie Wolsztyniaka Wolsztyn 29:28. Świebodzinianie po wygranej w Lesznie, liczą na kolejny komplet punktów. Mówi Kamil Nogajewski – szkoleniowiec Zewu:

Piłkarze ręczni Trójki Nowa Sól po przegranej w I rundzie z AZS-em UZ 23:28, w kolejnym meczu przed własną publicznością podejmą drużynę Orlika Brzeg. Rywal Trójki w pierwszym meczu sezonu 2026/27 w I lidze przegrał we własnej hali z Borem Oborniki Śląskie 22:40 i zdecydowanym faworytem pojedynku w Nowej Soli są gospodarze. Mówi Szymon Lisiewicz – rozgrywający Trójki:

Mecz UKS Trójka Nowa Sól – Orlik Brzeg w sobotę o godzinie 18.