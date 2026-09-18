W 9 kolejce piłkarskiej III ligi gorzowski Stilon zagra jutro o 15.00 na stadionie przy Olimpijskiej z ROW Rybnik.
Trener Karol Gliwiński liczy na to, że jego zawodnicy nie popełnią błędów, które im się przydarzyły w ich ostatnim ligowym spotkaniu.
W 9 kolejce piłkarskiej III ligi gorzowski Stilon zagra jutro o 15.00 na stadionie przy Olimpijskiej z ROW Rybnik.
Trener Karol Gliwiński liczy na to, że jego zawodnicy nie popełnią błędów, które im się przydarzyły w ich ostatnim ligowym spotkaniu.
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Gościem Sławomira Kordyjalika jest Piotr Rachwalski, Port Polska, członek Zarządu ds. kolei https://youtu.be/L1p0LswcIyE
Gościem Marcina Sasima jest Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich https://youtu.be/X8gUXao9PCY
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