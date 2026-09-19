Gościem Krzysztofa Baługa jest dr. Piotr Pochyły. politolog UZ
https://youtu.be/syQQjnjH2ak
Gościem Krzysztofa Baługa jest dr. Piotr Pochyły. politolog UZ
https://youtu.be/syQQjnjH2ak
Gościem Krzysztofa Baługa jest Grzegorz Potęga, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego https://youtu.be/axGvsSaQzec
Firma OpenAI poinformowała, że szkolony bot AI napisał tajną instrukcję dla swej osobowości, uznał, że nie odpowiada przed rządami ani...
Nie najlepsze informacje po meczu Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. Potwierdziły się informację, że Oskar Paluch doznał złamania ręki. Zawodnika...
Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności gorzowska zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacji stanie się w niedzielę (20 września) miejscem rodzinnego pikniku. Będzie...
Przejazd przez myjnię, możliwość siedzenia za kierownicą oraz konkursy z nagrodami - w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji trwa właśnie dzień...
Dania, Grenlandia i USA zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku – poinformowała w piątek...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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