Przejazd przez myjnię, możliwość siedzenia za kierownicą oraz konkursy z nagrodami – w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji trwa właśnie dzień otwarty. Zielonogórzanie mają okazję do rozmowy z kierowcami oraz do zobaczenia ich pracy od kuchni.
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Oprócz tradycyjnej floty, na mieszkańców czeka także kilka zabytkowych autobusów, m.in. Ikarus:
– Praca kierowcy autobusu to skarbnica anegdot – podkreśla Tomasz Romanowski, pracownik MZK:
Jak mówi Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK, praca kierowcy, wbrew pozorom, jest bardzo ciekawa:
– Nasz system pracy jest szczegółowo usystematyzowany – dodaje Rafał Wojciech, kierowca autobusu:
Dzień otwarty w zajezdni MZK potrwa do godz. 13:00. Wstęp jest wolny.
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