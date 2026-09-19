Nie najlepsze informacje po meczu Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. Potwierdziły się informację, że Oskar Paluch doznał złamania ręki. Zawodnika czeka dłuższa przerwa oraz rehabilitacja.

Adam Bednar jest mocno poobijany, ale na szczęście obyło się bez złamań. Zawodnik potrzebuje teraz kilku dni odpoczynku i rehabilitacji.

Urazu doznał również Igor Kordun. On też jest poobijany, a dodatkowo doznał urazu palca. W jego przypadku także konieczne będą odpoczynek i rehabilitacja.