Panowie Artur Czernicki z Urzut i Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i dołączyli do finalistów wrześniowego Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans uzyskali panowie: Jacek Stankiewicz z Zielonej Góry i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy. Wrześniowy finał SKS odbędzie się 26.09. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Ekolbud – producent hal stalowych i wiat dla przemysłu i rolnictwa

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (19.09):

1. Który z polskich żużlowców ma na koncie najwięcej – 6 złotych medali w zawodach Drużynowego Pucharu Świata?

A. Krzysztof Kasprzak, B. Jarosław Hampel, C. Tomasz Gollob

Odp. B – Jarosław Hampel ma 6 złotych medali i 2 srebrne. Tomasz Gollob i Krzysztof Kasprzak zdobyli po 5 złotych medali.

2. Magdalena Żelazna zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski do lat 23 w chodzie sportowym na 10 km. Gdzie odbyły się zawody?

A. Gdynia, B. Gdańsk, C. Sopot

Odp. B – Gdańsk. Wygrywając zarazem w Gdańsku jubileuszowy 60. Festiwal Chodu. Dla zawodniczki AZS AWF Gorzów to ostatni z licznych sukcesów w kategorii młodzieżowej, bowiem w przyszłym roku będzie już rywalizować jako seniorka.

3. Który z trenerów prowadził żeńską reprezentację Polski w siatkówce od 7 września 2006 do 28 lutego 2007 roku?

A. Ireneusz Kłos, B. Jerzy Matlak, C. Zbigniew Krzyżanowski

Odp. A – Ireneusz Kłos.

4. Kto został tegorocznym triumfatorem 41. Półmaratonu Solan?

A. Aleksander Wostal, B. Michał Fedorczak, C. Jakub Wawrzykowski

Odp. B. – Nowosolanin Michał Fedorczak.

5. W którym klubie w sezonie 2026/27 zagra Tytus Nowik, w przeszłości siatkarz Olimpii Sulęcin i Astry Nowa Sól?

A. Lechii Tomaszów Mazowiecki, B. Indykpolu AZS-ie Olsztyn, C. ChKS-ie Chełm

Odp. C – w ChKS-ie Chełm.

6. W którym seniorskim klubie sportową karierę rozpoczął bramkarz Piotr Leciejewski – obecnie szkoleniowiec piłkarzy Cariny Gubin?

A. Zastal Zielona Góra, B. Lechia Zielona Góra, C. Lech Zielona Góra

Odp. C – Lech Zielona Góra w 2004 roku.