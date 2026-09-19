Dziś mijają 3 lata wspólnego biegania w ramach Parkrun Pałac Książęcy Żagań. W każdą sobotę mieszkańcy, ale i miłośnicy aktywności z innych destynacji spotykają się przy pałacowej fosie, aby pokonać dystans 5 kilometrów.

Oprócz biegających jest też grupa amatorów Nordic Walking. Jak mówi koordynatorka spotkań Marta Rudak to już 159 sobota, kiedy odbywa się bieg ścieżkami parku książęcego. – Dziś oprócz stałych biegaczy mamy wielu gości – zaznacza organizatorka wydarzenia:

– Dla nas każdy sobotni poranek jest świętem, bez względu na panującą aurę – mówią parkrunowcy:

– Za mną kilka godzin podróży pociągiem. Przyjechałem tu dzisiaj specjalnie na urodzinowy bieg do Żagania – zaznacza Przemysław z Chełma:

Dave przyjechał z Wielkiej Brytanii odwiedzić rodzinę i jak mówi nie mógł sobie odmówić przyjemności wzięcia udziału w parkrunie:

W dzisiejszym, jubileuszowym parkrunie w Żaganiu wzięło udział 71 osób.