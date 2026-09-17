W Żaganiu zorganizowano konferencję dla pracodawców i liderów firm z powiatu żagańskiego. W przedsięwzięciu zainicjowanym przez Powiatowy Urząd Pracy wzięło udział ponad 100 przedstawicieli podmiotów oferujących zatrudnienie w regionie.

Do udziału w spotkaniu zaproszono specjalistów i ekspertów rynku pracy. Jak podkreśla dyrektorka urzędu Maria Pajdosz współczesna rola lidera zupełnie się zmieniła. – Wcześniej ograniczała się ona tylko do zarządzania. Teraz ma wiele innych funkcji do spełnienia – zaznacza organizatorka spotkania:

– Udział w takiej konferencji to korzyść dla wszystkich. To także ważna wymiana doświadczeń – zaznaczają liderzy firm i przedsiębiorstw uczestniczących w spotkaniu:

– Zmieniło się środowisko pracy i rola lidera musi być dostosowana do zmian – zaznaczają prelegenci:

Dodajmy, że patronat honorowy nad konferencją objęła starosta powiatu żagańskiego.