Jak postępować z odpadami w domu, i co się dzieje ze śmieciami po wyrzuceniu ich do kosza? To tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas ekologicznych lekcji realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Trwają zapisy na zajęcia.

Uczniów klas trzecich szkół podstawowych edukujemy w klasach, natomiast uczniów klas czwartych zapraszamy do Działu Zagospodarowania Odpadów – mówi Agnieszka Fornalik, prezes ZGK:

Zdaniem przedstawicieli ZGK, edukacja najmłodszych przekłada się na postępowanie z odpadami w całych rodzinach:

Lekcje dotyczące edukacji ekologicznej obejmują także zagadnienia z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, idei zero waste i greenwashingu.