Nieznaczny wzrost bezrobocia w Zielonej Górze i powiecie. W sierpniu 2026 przybyło w rejestrach ponad 40 osób bez pracy. W sumie w mieście było ich prawie 3 tysiące 80, a w całym powiecie zielonogórskim nieco ponad 5 tysięcy 20 osób.

Mówi Nina Kowalonek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

Dużą różnicę w liczbie bezrobotnych wykazują dane z tego i poprzedniego roku – dodaje Nina Kowalonek:

W sierpniu 2026 pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 113 ofert zatrudnienia, o ponad 50 mniej niż w lipcu.