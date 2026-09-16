Nieznaczny wzrost bezrobocia w Zielonej Górze i powiecie. W sierpniu 2026 przybyło w rejestrach ponad 40 osób bez pracy. W sumie w mieście było ich prawie 3 tysiące 80, a w całym powiecie zielonogórskim nieco ponad 5 tysięcy 20 osób.
Mówi Nina Kowalonek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:
Dużą różnicę w liczbie bezrobotnych wykazują dane z tego i poprzedniego roku – dodaje Nina Kowalonek:
W sierpniu 2026 pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 113 ofert zatrudnienia, o ponad 50 mniej niż w lipcu.
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