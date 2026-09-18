Na linii kolejowej nr 3, na odcinku Toporów-Świebodzin (woj. lubuskie) wstrzymano ruch pociągów – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt.

Uwaga podróżni! Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 3, na odcinku Toporów-Świebodzin. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Frankfurt. Na miejscu działają służby techniczne PLK SA i przewoźnika. Za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa

– przekazały PKP PLK we wpisie na platformie X.

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?? Uwaga podróżni ?Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 3, na odcinku Toporów – Świebodzin. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Frankfurt. Na miejscu działają służby techniczne PLK SA i przewoźnika. Za pociągi… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 18, 2026

Zarządca infrastruktury kolejowej informuje, że szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w Portalu Pasażera >>https://portalpasazera.pl<<.