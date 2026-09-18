Technik masażysta, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy podolog czy opiekun medyczny – między innymi takie kierunki czekają na chętnych w zielonogórskim Medyku.

Szkoła mieszcząca się przy ul. Wazów prowadzi nabór uzupełniający. Mówią Jacek Dudzic, rzecznik prasowy Medyka i Jolanta Jankowska-Iwasiewicz, pełniąca obowiązki dyrektora placówki:

Medyk chce uruchomić także nowy kierunek. Być może od początku przyszłego roku szkoła będzie kształcić techników farmaceutów. Jak zapewniają przedstawiciele jednostki, baza dydaktyczna jest gotowa:

Kształcenie w zielonogórskim Medyku odbywa się w trybie dziennym oraz popołudniowym – dla osób pracujących.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://medyk.zgora.pl<<.