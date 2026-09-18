W kalendarzu przepada dziś Światowy Dzień Monitoringu Wody. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zmniejszające się na ziemi zasoby wód słodkich, a także czystość rzek i jezior. Kampania ma również przypomnieć, że każde źródła są wyczerpalne.

Istotna jest także edukacja, którą prowadzi wiele podmiotów i instytucji. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje regularnie organizują spotkania z dziećmi, aby zwiększyć ich świadomość o ważności wody dla życia człowieka, a także całej fauny i flory. Jak mówi prezes spółki Cyprian Maszlong, mimo tego, iż zasoby ze źródeł podziemnych w rejonie Żagania są znaczne, warto wyrabiać dobre nawyki ich oszczędzania:

– To racjonalne wykorzystywanie wody zaczyna się już w domu – zaznacza Cyprian Maszlong:

Dodajmy, że Światowy Dzień Monitoringu Wody ustanowiła Fundacja America’s Clean Water w 2003 roku.