Ruszył ogólnopolski konkurs pod nazwą „Odblaskowa szkoła 2026”. Koordynatorem wydarzenia kierowanego do uczniów szkół podstawowych jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Placówki biorące udział w rywalizacji są oceniane za konkretne działania podnoszące bezpieczeństwo.

Do udziału w konkursie zachęcają także lubuscy funkcjonariusze. Jak zaznacza podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu chodzi tu o kształtowanie właściwych zachowań u najmłodszych uczestników ruchu drogowego. – Bezpieczne dotarcie do szkoły zapewniają między innymi odblaski. Warto je nosić – dodaje oficer:

Termin składania zgłoszeń upływa 25 września. Karty uczestnictwa i regulamin dostępne są na stronach internetowych policji w całym kraju.