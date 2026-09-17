Koszykarze Zastalu Zielona Góra ze Stalą Ostrów Wielkopolski 101-79 w swoim drugim meczu na memoriale Mieczysława Młynarskiego w Wałbrzychu.

W I kwarcie od początku dominował Zastal, zaczął od 10-0, a potem jeszcze powiększył przewagę. Świetne 10 minut zagrał Trazarien White – zdobył w tym czasie 12 punktów, a kwarta skończyła się wynikiem 27-14 dla Zielonogórzan, którzy formalnie byli gospodarzami meczu.

Druga kwarta był początkowo słabsza w wykonaniu Zastalu. Przez 2 i pół minuty nie trafił z gry, Stal zrobiła zryw 8-1 i nasze prowadzenie spadło do 28-22.

W końcu trafił za 3 Conley Garrison, Zastal podkręcił tempo i odjeżdżał od Stali. Harował w obronie, a w ataku poszło kilka efektownych akcji(White, CG, Brkić). W każdym razie w 18 minucie było już 44-28 dla Zielonogórzan. Po I połowie zaś Zastal wygrywał 51-37.

Początek 3 kwarty to ciąg dalszy świetnej skuteczności White’a. Trafił 7 pierwszych punktów Zastalu, z 12 oczek sam zdobył 10. Zastal odskoczył na 21 punktów – w 26 minucie prowadził 65-44. Potem były nawet 23 punkty przewagi, a po 30 minutach prowadzenie wynosiło 80-58, a kwartę trójką zamknął Jakub Galewski!

Ostatnią część spotkania Zastal miał pod kontrolą i ostatecznie spokojnie wygrał 22 punktami.

Koszykarze Zastalu Zielona Góra wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 101:79 w drugim dniu memoriału Mieczysława Młynarskiego w Wałbrzychu. Zastal od początku do końca dominował, a Stal Ostrów była przy Zielonogórzanach bezradna. Trener Arkadiusz Miłoszewski przyznał, że rywalom mecz wyraźnie nie wyszedł:

Jeden z graczy Zastalu Jan Wójcik tak mówił o formie Zastalu na 10 dni przed turniejem o Superpuchar Polski: