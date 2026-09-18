Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery spotkania Ligi Narodów.

Grający na boku drugiej linii 27-letni Puchacz ostatni raz zagrał w drużynie narodowej w listopadzie 2024 roku, ale latem zbierał dobre recenzje w Sabahu Baku, z którym awansował do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. 25-letni napastnik Benedyczak zdobył w tym sezonie już cztery gole w ekstraklasie tureckiej w barwach Kasimpasy. 19-letni Mońka od kilku miesięcy jest podstawowym środkowym obrońcą Lecha Poznań. Z kolei 21-letni wszechstronny Nowak po transferze dla Slavii Praga uchodzi za objawienie czeskiej ligi i z pięcioma bramkami jest współliderem klasyfikacji strzelców.

Zgodnie z zapowiedziami, w kadrze jest także kapitan Robert Lewandowski, który przyjedzie na zgrupowanie po raz pierwszy jako zawodnik Chicago Fire.

W pierwszym z dwóch jesiennych „okienek” reprezentacyjnych biało-czerwoni zagrają kolejno: z Bośnią i Hercegowiną 25 września w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią ponownie na PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.

Pozostałe dwa spotkania czekają Polaków w listopadzie – na wyjeździe z Rumunią (14.11) i trzy dni później we Wrocławiu ze Szwecją.

Zgrupowanie w Warszawie rozpocznie się w poniedziałek, zawodnicy mają czas na przyjazd do godziny 18, a pierwszy trening zaplanowano na wtorek.

Biało-czerwoni do dywizji B spadli – jeszcze pod wodzą Michała Probierza – jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła później ich los w barażach.

Teraz będą grać o powrót do elity, w której wcześniej regularnie występowali. Zwycięzca grupy drugiej dywizji awansuje bezpośrednio do grona najlepszych drużyn, drugi zespół w tabeli powalczy o to w barażach, trzeci w dwumeczu zagra o uniknięcie spadku, a ostatni znajdzie się w dywizji C.