Damian Bełtowski ze Stali Gorzów Wielkopolski został wicemistrzem, a Kajetan Jarosiewicz z Falubazu Zielona Góra brązowym medalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500 Rcc.
Gorzowianin okazał się najlepszy w turnieju, który rozegrano w Ostrowie Wielkopolskim, a w klasyfikacji generalnej zajął po trzech turniejach drugie miejsce.
Wyniki turnieju w Ostrowie Wlkp.:
1. Damian Bełtowski (Stal) – 16 pkt.
2. Franciszek Szczyrba (ROW Rybnik) – 16 pkt.
3. Bartosz Byszewski (KS Toruń) – 11 pkt.
4. Michał Głębocki (Stal) – 11 pkt.
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6. Kajetan Jarosiewicz (Falubaz) – 12 pkt.
7. William Forstner (Stal) – 7 pkt.
Klasyfikacja po 3 turniejach:
1. F.Szczyrba – 50 pkt.
2. D.Bełtowski – 37 pkt.
3. Kajetan Jarosiewicz (Falubaz Zielona Góra) – 33 pkt.
4. M.Głębocki – 27 pkt.
7. W.Forstner – 24 pkt.
12. Marcel Czyżniejewski (Falubaz) – 13 pkt.
14. Julian Wronecki (Falubaz) – 10 pkt.