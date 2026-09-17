Damian Bełtowski ze Stali Gorzów Wielkopolski został wicemistrzem, a Kajetan Jarosiewicz z Falubazu Zielona Góra brązowym medalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500 Rcc.

Gorzowianin okazał się najlepszy w turnieju, który rozegrano w Ostrowie Wielkopolskim, a w klasyfikacji generalnej zajął po trzech turniejach drugie miejsce.

Wyniki turnieju w Ostrowie Wlkp.:

1. Damian Bełtowski (Stal) – 16 pkt.

2. Franciszek Szczyrba (ROW Rybnik) – 16 pkt.

3. Bartosz Byszewski (KS Toruń) – 11 pkt.

4. Michał Głębocki (Stal) – 11 pkt.

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6. Kajetan Jarosiewicz (Falubaz) – 12 pkt.

7. William Forstner (Stal) – 7 pkt.

Klasyfikacja po 3 turniejach:

1. F.Szczyrba – 50 pkt.

2. D.Bełtowski – 37 pkt.

3. Kajetan Jarosiewicz (Falubaz Zielona Góra) – 33 pkt.

4. M.Głębocki – 27 pkt.

7. W.Forstner – 24 pkt.

12. Marcel Czyżniejewski (Falubaz) – 13 pkt.

14. Julian Wronecki (Falubaz) – 10 pkt.