Zielonogórski snookerzysta Marcin Nitschke, w parze z Jarosławem Kowalski, zajął 5 miejsce na mistrzostwach Europy w rywalizacji drużynowej.

Para Nitschke/Kowalski startowała jako Polska II, w walce o medal przegrała z Maltą 2-3.

Z kolei w rywalizacji indywidualnej Nitschke nie wyszedł z grupy eliminacyjnej.

Marcin Nitschke miał też grać w mistrzostwach w snookerze 6 reds, ale ostatecznie to nie nastąpi.

Dodzwoniliśmy się dzisiaj do niego i opowiadał nam o swoim udziale w imprezie, która trwa w stolicy Sofii – Bułgari: