Dziś rozpoczyna się trzydniowe święto Żagania. Na czas trwania Jarmarku Świętego Michała miasto zamyka dla ruchu pojazdów część ulic w centrum. Policja i straż miejska przypomina o stosowaniu się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Przy ulicy Szprotawskiej, Brodatego, Brackiej i kilku innych lokalizacjach ustawiono już znaki pionowe. Jak zaznacza komendant miejskich strażników Sławomir Borecki w części dróg wprowadzono ruch jednokierunkowy. – Prosimy o stosowanie się do zmian i unikanie jazdy na pamięć – dodaje mundurowy:

Zmiany obowiązują do 23 września włącznie.