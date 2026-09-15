Uczniowie z Gorzowa po raz pierwszy wzięli udział w IT Fitness Test, czyli największym w Polsce sprawdzianie kompetencji cyfrowych dla szkół.

IT Fitness Test sprawdza praktyczne umiejętności korzystania z technologii. Zadania dotyczą m.in. wyszukiwania informacji, oceny wiarygodności źródeł, bezpieczeństwa w sieci oraz pracy z dokumentami. W gorzowskiej inauguracji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych. a najlepsi z nich osiągnęli wyniki przekraczające 90 procent. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Test można rozwiązywać do 31 października. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat z wynikiem, a najlepsi uczniowie, nauczyciele i szkoły mogą zdobyć nagrody. W Gorzowie zaplanowano również finał regionalny, podczas którego wyłonieni zostaną lokalni informatyczni mistrzowie.