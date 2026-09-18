Zgłoszony przez klub parlamentarny Rozwój Plus Marcin Horała, został w piątek (18 września) wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata – Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów.

Większość bezwględna konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów.

Horała to prawnik, były wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS, gdy premierem był Mateusz Morawiecki.

Liczbę wicemarszałków Sejm ustala w uchwale. Na początku obecnej kadencji w uchwale z 2023 r. określono ich liczbę na 6.

Horała dołączył do Prezydium Sejmu, w którym zasiadają już jako wicemarszałkowie: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę natomiast jako marszałek Sejmu – reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

Kim jest Marcin Horała

Marcin Horała urodził się 2 października 1981 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył politologię oraz prawo. Zanim zajął się polityką na szczeblu centralnym, działał w samorządzie Gdyni. W 2006, 2010 i 2014 r. był wybierany do Rady Miasta Gdyni. Był również związany z gdyńskimi strukturami Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. po raz pierwszy uzyskał mandat poselski, rozpoczynając pracę w Sejmie VIII kadencji. W kolejnej kadencji ponownie został wybrany do Sejmu. W latach 2015–2019 zasiadał m.in. w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. W VIII kadencji był także przewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

W listopadzie 2019 r. Horała wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego. Został sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Funkcję pełnomocnika ds. CPK pełnił przez całą drugą kadencję rządów PiS, stając się jednym z głównych polityków odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację tego projektu.

W kwietniu 2022 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pozostając jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W resorcie odpowiadał m.in. za kwestie związane z polityką regionalną i funduszami europejskimi, podczas gdy nadal nadzorował z ramienia rządu przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. ponownie uzyskał mandat poselski. W obecnej, X kadencji Sejmu jego aktywność parlamentarna koncentruje się m.in. wokół CPK, infrastruktury i inwestycji transportowych. Składał zapytania dotyczące m.in. polityki informacyjnej spółki CPK, postępów inwestycji, wynagrodzeń jej zarządu oraz infrastruktury transportowej.

W 2026 r. Horała znalazł się w grupie posłów, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość i związali się z klubem parlamentarnym Rozwój Plus, którego przewodniczącym jest Mateusz Morawiecki. Obecnie jest posłem tego klubu.

We wrześniu 2026 r. klub Rozwój Plus zgłosił Horałę jako kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu.