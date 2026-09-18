Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Rosji na terytorium Ukrainy – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – dodano.

Dowództwo przekazało w piątek rano (18 września), że „w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Rosję za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Po niecałych 2 godz. DORSZ podało informację o zakończeniu działań, zaś „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono.

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Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz… pic.twitter.com/e1VrF0UkPT — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 18, 2026

Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

– zapewniono.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że po wcześniejszym czasowym wstrzymaniu, wznowione zostały operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.

Samoloty w górze. Jest komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało w piątek (18 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. PANSA podała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.

Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej

– poinformowało DORSZ we wpisie na platformie X.

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?? Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/bOVs3Y9Fjf — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 18, 2026

Jak dodano, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości

– wskazano.

W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

– zapewniono w komunikacie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w piątek (18 września), że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.