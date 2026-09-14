Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie świętuje w tym roku 80-lecie istnienia. Z tej okazji przez cały tydzień w szkole zaplanowano różne wydarzenia, konferencje i spotkania związane z jubileuszem.

Będzie to okazja do wspomnień i spotkań obecnych i byłych uczniów oraz nauczycieli, a także przypomnienia historii „Ekonomika”. Mówi Jarosław Kapelarz, dyrektor szkoły:

W piątek odbędzie się jubileuszowa gala „Ekonomika”, a sobota jest przeznaczona na spotkania absolwentów z nauczycielami:

Jubileuszowy tydzień zakończy sobotni bal absolwenta, który będzie okazją do wspólnego świętowania i powrotu do szkolnych wspomnień w nieco luźniejszej atmosferze.

Szczegółowy program wszystkich wydarzeń jubileuszu „Ekonomika” znajdziecie na grafice.