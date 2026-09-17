Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek ma 40. lat doświadczenia w terapii i leczeniu osób uzależnionych. To jeden z pionierów leczenia uzależnień w naszym regionie. Dziś był organizatorem konferencji podsumowującej dotychczasowe działania i omawiającej kierunki na przyszłość.

Dyrektor ośrodka Agnieszka Góras podkreślała, że przez 40 lat zmieniały się rodzaje uzależnienia, pacjenci, ale potrzeba pomocy jest taka sama.

Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zwracał uwagę, że bardzo ważne jest leczenie uzależnień, ale najważniejsze jest dawanie chorym nadziei na wyleczenie, a to się w Nowym Dworku dzieje od 40 lat.

Przez 40 lat pomoc w ośrodku w Nowym Dworku otrzymało ponad 11 tysięcy pacjentów. Za tę pracę dziękowali pracownikom placówki m.in. marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i wicewojewoda Maciej Siwicki.