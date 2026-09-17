Stała obecność sił USA w Polsce. Donald Trump zabrał głos

Prezydent Donald Trump oświadczył w czwartek (17 września), że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja.

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona

– napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA/Polski

– dodał.

Trump nie rozwinął wypowiedzi. Pytany o nią rzecznik Pentagonu odesłał PAP do Białego Domu, zaś Biały Dom dotąd nie odpowiedział na pytania.

Wpis prezydenta pojawia się po szeregu rozmów przedstawicieli jego administracji w Polsce. W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła amerykańska delegacja, na czele której stał podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami MON i Kancelarii Prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce. Przedstawiono im też potencjalne lokalizacje przyszłych baz.

Stała obecność sił USA w Polsce

Według wiceszefa MON Pawła Zalewskiego, rozmowy na ten temat były szczegółowe. W środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że decyzja w sprawie ustanowienia baz zapadnie w ciągu kilku tygodni, po zakończeniu przez Pentagon prowadzonego przeglądu sił USA w Europie, który ma zdecydować o nowej konfiguracji amerykańskiej obecności na kontynencie. Przegląd ten ma zakończyć się w listopadzie lub grudniu.

Stała obecność sił USA będzie też jednym z tematów jego rozmów z jego amerykańskim odpowiednikiem Petem Hegsethem w Pentagonie w przyszłą środę.

W czwartek o swojej „ofensywie dyplomatycznej” w sprawie realizacji obietnicy prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tys. dodatkowych wojsk USA do Polski poinformował z kolei charge d’affairs ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich. Dyplomata odbył w środę i czwartek rozmowy z republikańskimi kongresmenami Michaelem McCaulem i Michaelem Rullim. Jest to część prowadzonych od dłuższego czasu wysiłków.

Kwestii rozmieszczenia sił USA m.in. w Europie poświęcone było też czwartkowe zamknięte wysłuchanie wiceszefa Pentagonu Elbridge’a Colby’ego przed senacką komisją ds. sił zbrojnych. Jednak według portalu Punchbowl News, senatorowie obydwu partii byli niezadowoleni z odpowiedzi urzędnika odpowiedzialnego za przegląd sił USA, narzekając na mało konkretne i pogardliwe odpowiedzi.

Na temat przyszłych przetasowań w rozmieszczeniu wojsk w tym tygodniu w Pentagonie rozmawiał też niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Przyznał jednak we wtorek, że nadal nie ma jasności co do dalszych ruchów Pentagonu.

Szef MON o deklaracji ws. stałej bazy wojsk USA: dobra współpraca prezydentów przynosi pozytywne efekty

Bardzo ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca zbliżającej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty; to istotne potwierdzenie strategicznej współpracy – napisał w czwartek (17 września) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podziękował też za wszystkie działania na rzecz powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy.

Działamy wspólnie dla naszego bezpieczeństwa

– dodał Kosiniak-Kamysz.

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Bardzo ważna deklaracja prezydenta @realDonaldTrump dotycząca zbliżajacej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykanskich w Polsce. Dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty. To istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy. Dziękuję za… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 17, 2026

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której jednostki są okresowo zmieniane. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

W czerwcu br. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich; pod koniec miesiąca wskazał, iż rozmowy ze stroną amerykańską weszły w kolejny etap. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał podczas czerwcowej wizyty w USA na zaproszenie Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta „nie trzeba przekonywać” do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Marszałek Sejmu ws. amerykańskiej bazy w Polsce: to dobry kierunek

Bez względu na to, kto dokłada cegłę do tego, że Polska będzie bezpieczniejsza i ludzie będą się czuli bezpieczniej, to jest to dobry kierunek – tak w czwartek (17 września) marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował informacje prezydenta USA Donalda Trumpa o „wielkich postępach” w sprawie stałej bazy USA w Polsce.

Jesteśmy w takiej sytuacji, że bez względu na to, kto dokłada cegłę do tego, że Polska będzie bezpieczniejsza i ludzie będą się czuli bezpieczniej, to jest to dobry kierunek

– powiedział w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapytany o komentarz w sprawie ulokowania stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Jak dodał, chciałby, „żeby to się zdarzyło”.