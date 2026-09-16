970 – tylu osobom udzielono pomocy podczas tegorocznego Winobrania w Zielonej Górze. Dane podał Szpital Uniwersytecki. Zestawienie objęło okres od 4 do 13 września 2026.

46 pacjentów było pod mocnym wpływem alkoholu, sporo było też przypadków urazów, gdzie musiało interweniować ambulatorium.

Według analizy szpitala, na SOR miesięcznie trafia średnio około 2,5 tysiąca osób. Wynik przyjęć w trakcie Dni Zielonej Góry pokazał, jak bardzo był to intensywny czas dla służb medycznych – przekazali przedstawiciele lecznicy.