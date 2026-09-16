Koszykarze Zastalu przegrali 93-95 ze słowackim BC Prievidza w I meczu turnieju-memoriału Mieczysława Młynarskiego w Wałbrzychu.

Podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego bardzo dobrze rozpoczęli mecz – nieźle w obronie, trafiali trójki i szybko objęli kilkupunktowe prowadzenie.

W 6 minucie po czwartej trójce(Mazurczak) Zastalowcy prowadzili nawet 20-7. Potem Słowacy odrobili trochę strat, ale po 10 minutach Zastal prowadził 25-16.

Źle Zielonogórzanie zaczęli drugą kwartę i po 3 minutach był remis 28-28. Dla Zastalu trójkę w tym czasie trafił tylko Jakub Galewski, a poza tym było słabiej w defensywie, a i sporo pudeł w ataku. No i Prievidza miała zryw 12-3!

W II fazie tej kwarty Zastal jednak poprawił grę, znów uzyskał prowadzenie i mimo nieporozumień wynikających ciągle ze zgrywania się nowych graczy skończył I połowę z prowadzeniem 55-45.

Najwięcej punktów miał po I połowie kapitan Andrzej Mazurczak – 12. U Słowaków błyszczał Jonathan Massie, który zdobył 16 oczek.

Trzecia kwarta znów zaczęła się bardzo źle w wykonaniu wicemistrzów Polski. Po 3 minutach i serii 0-7 trener Miłoszewski wziął czas, ale niewiele to zmieniło. Słowacy oszukiwali zielonogórską obronę, a Zastalowcy cierpieli też w ofensywie. W 25 minucie po serii 12-1 BC Prievidza wychodzi na prowadzenie 57-56 po trafieniu Policellego!

W końcówce kwarty grano kosz za kosz, bardzo dobre ostatnie sekundy miał Jakub Galewski(5 oczek z rzędu) i po 30 minutach Zastal prowadził 75-73!

Czwarta kwarta nadal była wyrównana – na początku punkt w końcu trafiał Toy Solomon, wyglądający na mocno zagubionego.

W 34 minucie znów błysnął Galewski. Trafił trójkę i był faulowany. Po jego 4-punktowej akcji Zastal prowadził 85-78. Za moment jednak 3 słabe minuty, seria 2-10 i Słowacy prowadzą 88-87!

Zastal jednak wraca na prowadzenie, ale na minutę przed końcem jest tylko 91-90 dla zespołu z Zielonej Góry. Nie trafia Brkić, goście wychodzą na prowadzenie 94-91 i utrzymują je do końca.

Najwięcej punktów dla Zastalu: Galewski i White po 16, Mazurczak 12, Brkić 10.

Jutro mecz ze Stalą Ostrów Wielkopolski.