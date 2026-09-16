Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze pierwszej drużyny gorzowskiego Stilonu w meczu 3 rundy Lubuskiego Pucharu Polski. Trzecioligowcy z Gorzowa pokonali w Gościmiu grających w gorzowskiej klasie okręgowej piłkarzy miejscowego Sokoła aż 12:0, prowadząc do przerwy 6:0.

Bramki zdobywali: Oliwer Siwozad 3 (6′, 10′, 20′), Emil Drozdowicz 2 (29′, 83′), Wojciech Pielak 2 (62′, 79′), Marcel Misztal (18′), Cezary Andrzejewski (49′), Hubert Żyrek (50′), Mateusz Walczak (85′), samobójcza (42′).

Mimo wysokiej porażki piłkarze Sokoła schodzili z boiska zadowoleni z tego, że mogli zagrać z tak wymagającym rywalem.

Dla Stilonu mecz w Gościmiu był elementem przygotowań do kolejnego meczu ligowego.