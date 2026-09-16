Tragiczny wypadek na drodze między Łężycą a Wysokiem. Auto osobowe uderzyło w drzewo, zginęła 25-letnia kobieta. Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają jeszcze około godziny – przekazała policja.

Zgłoszenie o wypadku służby odebrały kilka minut przed 16.00. Pasażerowi, który był w aucie nic poważnego się nie stało – podali mundurowi. Aby wydobyć kobietę z samochodu strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

Policjanci prowadzą też działania na. ul Łużyckiej – tam dachował samochód osobowy – w zdarzeniu brały udział 2 pojazdy.