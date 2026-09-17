Arena Żagań oraz Wojskowy Klub Sportowy Sobieski organizują turniej w piłkę siatkową. Do wygrania puchar ufundowany przez burmistrza. 19 września zaplanowano rozgrywki żagańskiego zespołu z zaproszonymi klubami.

Oprócz gospodarzy pojawią się także siatkarze z Bolesławca, Nowej Soli i Jelcza-Laskowice. Jak mówi prezes spółki Łukasz Kudła to jedna z imprez jarmarku Świętego Michała w sportowym wydaniu. – Zapraszamy całe rodziny do kibicowania – dodaje zarządzający kompleksem:

Pierwszy gwizdek w sobotę o godzinie 10.00.