Drugi rok z rzędu w miasteczku winiarskim Zielonogórzanie i goście mogli kupić produkty regionalne. To było udane Winobranie – ocenili przedstawiciele Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.
Podczas święta miasta obecni byli producenci lokalnych serów i wędlin, miodów oraz dziczyzny. Także rękodzielnicy. Mówi Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor LCPR:
Szansą na dalszy rozwój są, między innymi, prezentacje producentów regionalnych w mediach społecznościowych. Stąd ocena Winobrania na piątkę z minusem – mówi Monika Nowicka-Woźniak:
Monika Nowicka-Woźniak była gościem Rozmowy o 9.00.
Wysłuchaj całej rozmowy: Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego
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