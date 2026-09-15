Drugi rok z rzędu w miasteczku winiarskim Zielonogórzanie i goście mogli kupić produkty regionalne. To było udane Winobranie – ocenili przedstawiciele Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Podczas święta miasta obecni byli producenci lokalnych serów i wędlin, miodów oraz dziczyzny. Także rękodzielnicy. Mówi Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor LCPR:

Szansą na dalszy rozwój są, między innymi, prezentacje producentów regionalnych w mediach społecznościowych. Stąd ocena Winobrania na piątkę z minusem – mówi Monika Nowicka-Woźniak:

Monika Nowicka-Woźniak była gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego