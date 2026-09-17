Miasto przygotowuje się do piątej już edycji programu „Remont za mieszkanie”. Cztery poprzednie okazały się strzałem w dziesiątkę.

Zdecydowana większość zaproponowanych mieszkań znalazła najemców, a uczestnicy pierwszych edycji już mieszkają w wyremontowanych mieszkaniach. Mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:

Co zdaniem wiceprezydenta Szymankiewicza wpływa na ogromne zainteresowanie ofertą?

Dziś (17 września) o godzinie 10.00 miasto ogłosi zasady piątej edycji programu. O szczegółach będziemy oczywiście informować na naszej antenie i w internecie.