Miasto przygotowuje się do piątej już edycji programu „Remont za mieszkanie”. Cztery poprzednie okazały się strzałem w dziesiątkę.
Zdecydowana większość zaproponowanych mieszkań znalazła najemców, a uczestnicy pierwszych edycji już mieszkają w wyremontowanych mieszkaniach. Mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:
Co zdaniem wiceprezydenta Szymankiewicza wpływa na ogromne zainteresowanie ofertą?
Dziś (17 września) o godzinie 10.00 miasto ogłosi zasady piątej edycji programu. O szczegółach będziemy oczywiście informować na naszej antenie i w internecie.
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