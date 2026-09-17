Ulica Cmentarna w Gubinie prowadzi do jednej z tamtejszych stref przemysłowych, dlatego jej stan jest bardzo ważny. Dwa lata temu powiat krośnieński przy finansowej pomocy Gubina wykonał modernizację krótkiego odcinka tej ulicy.

– Teraz będzie remont kolejnego odcinka, który służył jako objazd, gdy remontowana była ulica Kresowa – tłumaczy Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Ulica Cmentarna w Gubinie prowadzi także do zabudowy mieszkaniowej, stanowi dojazd do cmentarza komunalnego, kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej, szkoły podstawowej nr 3, wojskowej przychodni lekarskiej i apteki.

Dofinansowanie remontu ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1,5 mln złotych, przy wartości zadania sięgającej prawie 1,9 mln.