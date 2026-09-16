35 uczniów wzięło udział w polsko-ukraińskich warsztatach robotycznych, które odbyły się dzisiaj (16 września) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestnicy pochodzili z Nowej Soli oraz z miast Iwano-Frankiwsk i Sambor zza naszej wschodniej granicy. Podczas zajęć poznali m.in. tajniki układów pneumatycznych oraz nauczyli się sterować robotami:

– Takie inicjatywy o dobra okazja, na zwiększenie swojej wiedzy w zakresie nowych technologii – podkreślają Nikodem i Marta, uczestnicy warsztatów:

Jak mówi Maria, opiekunka uczniów z miejscowości Sambor, relacje polsko-ukraińskie są bardzo bliskie:

– Dzisiejsze zajęcia wpisały się w szerszy cykl zajęć – dodaje dr inż. Marcin Chciuk z Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ:

Warto dodać, że warsztaty dla młodzieży z Polski i Ukrainy odbywają się cyklicznie na Uniwersytecie Zielonogórskim, a ich początkiem była „Akademia dronów, czyli polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”.