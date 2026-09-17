Polska jest zobowiązana do końca 2032 roku usunąć z przestrzeni publicznej wyroby azbestowe. Mamy kilka programów, które pomagają wykonać to zalecenie. Najwięcej problemów jest jednak z usuwaniem azbestowego pokrycia dachów, które powszechnie było stosowane w latach 70. i 80. XX wieku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje więc usuwanie azbestu przez samorządy.

– Mamy takie pieniądze, oczekujemy na wnioski osób, które chciałyby azbest usunąć ze swojego otoczenia – mówi Bogdan Zaraza, wójt Dąbia.

Uzupełnijmy, że gmina pomaga w usuwaniu azbestu z dachów. Położenie nowego pokrycia jest już w gestii właściciela obiektu.